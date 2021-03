Tragedia en Univisión: Hospitalizan de emergencia a María Antonieta Collins por golpe en la cabeza

Miami, Estados Unidos.- Hace algunas horas la famosa y reconocida periodista María Antonieta Collins informó que había sido hospitalizada de emergencia debido a que se dio un fuerte golpe en la cabeza.

A través de sus distintas redes sociales como Instagram, la corresponsal de Univisión contó que se lesionó mientras realizaba ejercicio, pero de inmediato destacó que se trata "de nada malo".

María Antonieta explicó que comenzó a realizar su rutina diaria con el "estómago vacío" y esto provocó que se le bajaran los niveles de azúcar, por lo que de inmediato sufrió un desmayo y posteriormente se golpeó la cabeza.

Me fui para atrás y me he abierto una buena parte (de la cabeza), está todo pegado con la sangre, pero ya me están atendiendo", explicó.