Tras años en prisión, polémica actriz revela que TV Azteca le pagó sus 'arreglitos' y se hizo adicta

Ciudad de México.- Paola Durante brindó una entrevista exclusiva a Yordi Rosado para su canal de YouTube y contó todo lo que vivió tras estar en prisión por dos años debido a que fue involucrada en el asesinato de Paco Stanley.

La edecán y actriz de origen uruguayo recordó que luego de dejar la cárcel, tuvo la oportunidad de trabajar como reportera en el programa Con sello de mujer, el cual fue producido por la fallecida Magda Rodríguez.

Te podría interesar: Revelan en 'Hoy' la última voluntad de Edith González; no le dejó nada a su esposo Lorenzo Lazo

Paola contó que tuvo una reunión con la entonces productora de TV Azteca y le confesó que no se sentía a gusto con el tamaño de su busto y su jefa de inmediato movió todo para que le colocaran unos implantes.

La polémica ojiazul confesó abiertamente que la televisora del Ajusco pagó su primera cirugía estética, sin embargo, desde este momento se volvió adicta al quirófano y al poco tiempo trató de aumentarse los senos de nueva cuenta.

View this post on Instagram

También lee: "Se aprovechó": Joven revela en 'Venga la Alegría' el abuso que sufrió por parte de actor de Televisa

Paola asegura que estaba saliendo con un hombre muy influyente y mucho mayor que ella, quien le ofreció pagarle su 'arreglito' con tal de que las tuviera "más grandes y más bonitas".

Sin embargo, Durante no pudo lograr su cometido y su prima Bárbara Mori intervino para que no cometiera tremendo error, pues pretendía colocarse unos implantes como los de "Sabrina".

Cuando desperté fue como de: ‘¡no me operó! Me levanté enojadísima… y cuando llega el doctor me dice: ‘te tengo que confesar que me pidieron que fueran más chicas y aparte por tu estatura, tu espalda, no te ibas a ver bien, te ibas a ver más chaparra y más fea'", contó.