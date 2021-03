¿Adiós a 'Hoy'? Galilea Montijo revela si deja el programa por otro proyecto de Televisa

Ciudad de México.- Tras el enorme éxito que tuvo el reality show de Televisa, ¿Quién es la Máscara?, existen fuertes rumores de que la tercera temporada en este 2021 está por comenzar.

En el ya famoso programa de talentos, estuvo como invitada la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, quien se especulaba podría volver como colaboradora al show.

En una entrevista que Galilea otorgó a distintos medios de comunicación, la presentadora aseguró que hasta el momento no le han informado que participaría en el programa antes mencionado y descarta cualquier posibilidad de hacerlo, ya que aseguró que ya se lo hubieran informado.

Hasta el momento no. No me ha dicho nada la empresa y… no, ya me hubieran avisado. Hasta el momento es estar, nada más, con Hoy", externó.