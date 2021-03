Alejandra Guzmán, en serios problemas: Sale a la luz la "verdad" sobre el ataque a su expareja

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán no sale de un escándalo cuando entra en otro, pues una fuente dijo a TV Notas que la famosa cantante está en serios problemas, y no solo por haber atacado a su expareja Lance, sino que este tiene una "verdad" que ella no quiere que se sepa, misma que la amiga sacó a la luz.

Además de su polémica con Frida Sofía, que ya tiene dos años, y su contagio de Covid-19, Guzmán está en el ojo público por supuestamente haber apuñalado a su ex en nueve ocasiones, lo que una supuesta amiga negó en TV Notas, revelando toda la "verdad" de los hechos.

Según la fuente, la hija de Silvia Pinal estaba muy drogada y alcoholizada cuando Lance fue a verla para pedirle perdón, pero que pese a su grave estado ella nunca lo apuñaló, sino que tomó el cuchillo, lo picó y amenazó solo para asustarlo, a lo que él le arrebató el objeto y se infringió varias heridas, diciéndole que si no le daba un millón de dólares iba a denunciarla y hacer un escándalo.

Ante esto se vino una pelea más fuerte, en la que al final ella aceptó darle 350 mil dólares para que guardara silencio y nunca más volver a verlo, pero al parecer él no estaba dispuesto a aceptar menos del millón que ya le había pedido.

Ahí fue cuando él sacó el cobre y le dijo que quería dinero a cambio de no hacerle un escándalo en los medios ni meterla a la cárcel; que para que no explotara la bomba, tenía que pagarle. Le dijo que su silencio y la atención médica que necesitaba en ese momento valían un millón de dólares (más de 20 millones de pesos)", reveló la fuente.

Aparentemente, a los días de que le hiciera la transferencia, este la buscó para exigirle más dinero, amenazándola con exhibir un video íntimo de ambos, algo que sí atemorizó a la intérprete de Mala Hierba, quien le dio más y ahora teme que vuelva a pedirle más.

Resulta que días después, ya con esos 350 mil dólares en su cuenta, Lance le marcó y le dijo que no era suficiente, que quería más dinero, y le recordó que tenía en su poder un video donde están teniendo sexo y donde se ve claramente su rostro. También le dijo que si no le daba más, lo haría público. Eso sí la alteró mucho, pues no soportaría un escándalo así, y desesperada, le dio más de un millón de dólares, la dejó muy vulnerable", dijo la fuente.

Fuente: TV Notas