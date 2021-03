Drama en la Corona: Príncipe William y Carlos hablarían molestos con Harry

Reino Unido.- Después de todo el drama generado por las declaraciones de Meghan Markle en su entrevista con Oprah Winfrey, se dijo que nuevamente el pleito rodea a la Corona británica, pues al parecer un molesto Príncipe William habría hablado con su hermano menor, Príncipe Harry, junto a su padre, el Príncipe Carlos.

Como se sabe, hace un par de semanas los duques de Sussex aseguraron a Oprah que la familia real hicieron ataques "racistas" en contra de Archie, dejando en claro que en esos feos comentarios no tuvieron nada que ver la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe de Edimburgo, además de que Harry acusó a su padre y hermano de ignorar sus llamadas.

Podría interesarte: El Príncipe Harry y Meghan Markle van a divorciarse, asegura hermanastra de la novia

Tras esto, la prensa cuestionó a Carlos y William sobre esta brecha y si ya habían hablado con el hijo menor de Lady Di. Mientras que el duque de Cornuellas se negó a dar declaraciones, el duque de Cambridge dijo que todavía no contactaba a su hermano, pero que "pronto" lo haría.

View this post on Instagram

Ahora, en una entrevista con la CBS, una amiga de la pareja dijo que los hermanos y el primogénito de la monarca ya han hablado, pero lejos de arreglar todo, parece que las cosas quedaron igual de mal entre los tres, pues señalan que los herederos al trono no aceptan las declaraciones de la pareja y Harry quiere una disculpa.

Podría interesarte: ¡Qué ternura! Hijos de Kate Middleton y el Príncipe William le escriben dulce carta a Lady Di

Bueno, no estoy tratando de darles noticias, pero de hecho los llamé para ver cómo se sentían, y es verdad, Harry ha hablado con su hermano y también ha hablado con su padre. La palabra que me dieron fue que esas conversaciones no fueron productivas. Pero se alegran de que al menos hayan iniciado una conversación", señaló la fuente.