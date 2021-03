Esposa de Sax revela verdadera razón de la muerte del artista; no culpa al coronavirus

Ciudad de México.- Eulalio Cervantes, conocido en el escenario musical como 'Sax', perdió la vida el 14 de marzo de este año. Aunque primeras versiones apuntaron al coronavirus como causa, su esposa, Jessica Franco Landero reveló que la negligencia médica fue la verdadera culpable.

La conyugue explicó que la salud del artista se vio amenazada hace un año, cuando le detectaron una bacteria en la columna vertebral, sin embargo, su familia mantenía a flote su bienestar con ayuda de medicamentos y rehabilitación.

Estoy enojada y molesta porque la situación no tenía que ser así, dentro de todas sus gravedades, las teníamos al cien controladas", confesó Landero durante una entrevista con el programa Ventaneando.

La llegada de los primeros síntomas de coronavirus no conllevaron grandes complicaciones, pues las trataron en casa. Fue hasta que su saturación bajó que lo tuvieron que trasladar a la Clínica 72 del Seguro Social.

En el nosocomio le suspendieron la administración de los fármacos encargados de controlar el padecimiento en su médula espinal, así también, el tratamiento destinado a evitar un daño renal.

Negligencia total, le quitaron todo su medicamento que inclusive yo les di en la mano".

Landero prometió visitar al músico luego de que él le comentara la opinión de los médicos: "me dijeron que me estoy muriendo", no obstante, la reunión no se concretó, pues Sax tuvo una crisis que le costó la vida.

Pese al dolor, Landero se dice tranquila: "aunque su cuerpecito no esté, él dejó un legado muy grande, así que todavía van escuchar a Sax por mucho tiempo", dijo.

Descansa y vuela con tu música, Eulalio Cervantes Galarza alias #SAX, de #LaMaldita. Abrazo a tu familia, a la banda. Fuiste un gran aliado, nunca olvidaré tus interpretaciones a dos sax en los conciertos uD83CuDFB7



uD83DuDCF8 Fernando Aceves @Jazzrockman pic.twitter.com/iiX1N7xB4y — Alejandra Frausto (@alefrausto) March 14, 2021

Fuente: Milenio