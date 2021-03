Isela Vega: Tras muerte de la actriz de Televisa, acusan a Shaula Vega de abandonarla

Ciudad de México.- Después de una semana de que Televisa sufriera la lamentable pérdida del talento de Isela Vega, a quien le dieron un muy emotivo último adiós, tras lo que una de las hijas de Arturo Vázquez decidió hablar para los medios y acusar a su tía, Shaula Vega, de haber abandonado a su abuela en sus momentos más difíciles y quitarle su camioneta para ir a las quimioterapias.

Tania Vázquez, hija de Arturo, en una exclusiva para TV Notas recordó los últimos días de su abuela y también los malos momentos que pasaron a causa de Shaula, pues asegura que dejó a Isela sin su medio de transporte para poder ir a recibir su tratamiento contra el agresivo cáncer que le arrebató la vida.

Según la joven, su tía vivió con su abuela de octubre a diciembre del 2020, pero que nunca dio informes de su salud y no sabe si la llevó a atenderse, pero que cuando su padre la llevó al médico y le dieron un diagnostico ella desapareció y con su camioneta.

Dejó a mi abuelita sin su camioneta, eso fue en diciembre. Cuando llegamos a Acapulco a ver a mi abuelita, ella no tenía su camioneta y era importante para que se pudiera mover; imagínate, si se sentía mal, tenía en qué irse al doctor o la llevaban, pero sin carro estaba más cañón hacerlo", aseguró Tania Vázquez.

Tras esto señaló que en varias ocasiones le pidieron el auto, pero que se negó a dárselos alegando que no podía quedarse sin carro en las montañas en las que estaba viviendo, que les ofreció un Uber y ellos lo rechazaron por miedo al contagio de Covid-19.

Para concluir, Tania destacó que a lo largo del tiempo de la actriz de La Casa de las Flores en el hospital solo fue a verla dos veces y cuando falleció se mostró "fría", señalando que ella puso ante todo el rencor a su medio hermano.

No, porque quería mandar un UBER y nos opusimos, pues el riesgo de contagio para mi abuelita era muy alto porque suben a varias personas. Al final mi mamá le mandó un mensaje diciéndole que había fallecido mi abuelita, y puso: ‘Ok’ y un sticker de un corazón por WhatsApp, pero no fue al hospital a verla esa noche y no quiso despedirse, ella siempre ha sido un poquito fría", aseguró Tania.