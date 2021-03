¿No se soportan? Galilea Montijo habla de su 'enemistad' con conductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa conductora, Galilea Montijo, hace poco decidió romper el silencio ante la prensa, y habló sobre la supuesta enemistad que tiene con uno de sus compañeros del programa Hoy, destacando que él actor de Televisa y ella han sido amigos desde hace más de 30 años.

Desde hace semanas se dijo que Montijo ya no soporta a Arath de la Torre en el matutino de Las Estrellas, incluso aseguraron que la también actriz buscaría que Andrea Rodríguez, productora del programa, lo despidiera pese a que apenas tiene tres meses en el elenco.

Podría interesarte: Pleito en Televisa: Galilea Montijo le reclama a productora de 'Hoy' por hacer esto

Ante esto, la jalisciense se sinceró ante la prensa a la salida de la empresa San Ángel, mostrándose sorprendida con dichas declaraciones, asegurando que ella quería mucho a de la Torre, contando todo lo que han vivido juntos a lo largo de 30 años de carrera.

View this post on Instagram

Con esto, la conductora negó rotundamente que ella y Arath estén peleados y que no entiende de donde salió ese rumor, pues se quieren mucho desde que estaban en el CEA, la escuela actoral de Televisa.

Podría interesarte: ¿Adiós a 'Hoy'? Galilea Montijo revela si deja el programa por otro proyecto de Televisa

De igual manera recordó su tiempo en Big Brother y recalcó que no podría haber sucedido algún altercado ya que no tiene ni una semana que volvió al matutino.

Yo adoro a Arath, vivimos juntos en Big Brother, hemos hecho novelas juntos, yo me llevo increíble con Arath, no sé de dónde salió. Pero aparte no sé qué día porque yo regresé el miércoles, entonces no, para nada", concluyó.