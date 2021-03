Pleito en Televisa: Conductor de 'MCR' reclama a Mariana Echevarría por exhibirlos

Ciudad de México.- Mariana Echeverría hace poco hizo fuertes confesiones a conductores del programa Hoy durante su participación en Miembros al Aire, sobre los pleitos que han existido entre sus compañeros de Me Caigo de Risa, algo por lo que le reclamó un querido conductor de Televisa, el cual se vengó de ella.

Hace poco Echeverría contó que en una ocasión Ricardo Fastlicht le dejó de hablar un par de días por bromear sobre la ocasión en la que lo dejaron varado en una gasolinera a las dos de la madrugada, además de confesar que Faisy y ella también se habían peleado en más de una ocasión.

Tras esto, fue Faisy quien en el programa del 15 de marzo le recriminó por hacer trampa y soplarle la respuesta a Yurem Rojas, además de resaltar que no era nada personal y no querían que dijeran que no se llevan bien y que no la va a correr.

Aquí hay que ser justos, me parece justo que si alguien hace trampa, pagué por la trampa... Hazlo tú porque luego dicen: 'Faisy no se lleva bien, la va a correr del programa'", dijo Faisy.

Por último, dijo que nunca habían estado entre tanto chisme, como ahora que dijo que habían tenido "fuertes desencuentros" a lo largo de los siete años que llevan grabando juntos.

Para que andas ayudando, luego que no nos llevamos bien, que hay conflictos en la familia, primera vez que estamos en chismes por culpa de Mariana, que anda diciendo que no nos llevamos bien", expresó.

Cabe mencionar que todo esto lo dijo el conductor en tono de broma, sacando a relucir el usual sentido del humor que se vive en el programa nocturno.

Fuente: Heraldo de México