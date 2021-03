¿Psicótico? Así reacciona actor de 'El Señor de los Cielos' a FOTOS donde luce "enloquecido"

Ciudad de México.- Karem Guedimin, mánager del actor Rafael Amaya, rompió el silencio y aclaró si es verdad que el sonorense, quien acaba de salir de rehabilitación hace unos meses por caer en adicciones, padece delirios de persecución como lo publicó una famosa revista.

El histrión, quien interpretó a 'Aurelio Casillas' en la exitosa narcoserie de Telemundo, El Señor de los Cielos presuntamente fue captado mal estado y deambulando durante la madrugada por las calles de Tijuana, Baja California.

Lee también: ¿Recayó en vicios? Rafael Amaya es captado al correr "enloquecido" por calles de Tijuana

Crédito: TVNotas

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, su mánager sale a aclarar esta situación.

Él nada más pidió un Uber en una gasolinería que estaba ahí (...) él salió a pedir un Uber e iba a una dirección. Lo ponen ahí como en una zona residencial, y estaba por ahí su departamento, eso es lo que realmente pasó", detalló la mánager.

Previo a esto, Karem reveló que Amaya se encuentra muy molesto por lo que se dijo de él: "Rafa estaba enojadísimo (...) en algún momento él dijo voy a hablar, pero yo ahorita no estoy en condiciones de hablar porque yo lo que quiero hablar es puras cosas bonitas y todo lo que voy a hacer y no estar hablando de mi tema de rehabilitación, que para mí es un proceso que no es algo que sea fácil de hablar. Entonces me dijo 'cuando yo quiera voy a hablar, yo voy a hablar de algo que ya voy a empezar a hacer'".

Podría interesarte: ¿Rafael Amaya? Actor de 'El Señor de los Cielos' da preocupante noticia y alarma a Telemundo

Cambiando radicalmente de tema, al cuestionarle sobre las recientes declaraciones de Julio César Chávez sobre que el actor abandonó sus terapias de rehabilitación y estaban en peligro de recaer en las adicciones, la mánager replicó:

"No es un tema que nos tenga felices, sé que Julio César Chávez hizo lo propio al ser del dueño de la clínica, pero no creo que haya estado bien tanta publicidad alrededor dé, y por eso cuando se habló de que se iba a hacer una conferencia de prensa tampoco, porque al final del día todos estos son procesos, y no creo que haya habido otros clientes en donde saquen y hagan unas conferencias de prensa con ellos, creo que es el tema porque era él y eso no está bien".

Finalmente, Karem Guedimin, aseguró que Amaya se encuentra alistando su regreso a los escenarios de la mano de Roberto Tapia, su compadre que lo ayudó a superar sus adicciones.

Está haciendo ejercicio, está tratando de que su público lo vea súper guapo, como lo ha visto siempre, y en el día a día, esto es una lucha de día a día, no es magia, es un tema muy complicado que no podemos estamos ventilándolo", remató.

Fuente: Agencia México