¿Romance en Televisa? Sherlyn da impactante noticias; su familia crecerá

Ciudad de México.- Después de su drama con Andrea Legarreta, la famosa Sherlyn dio una entrevista exclusiva para TVyNovelas, con quienes se sinceró respecto a su vida privada, dejando de lado el escándalo con la conductora de Hoy, revelando que este 2021 su familia crecerá, ¿a caso encontró el amor en Televisa?

La guapa intérprete de 'Jade' en ¿Qué le Pasa a mi Familia? fue completamente honesta al decir que ser madre es lo mejor de su vida, confesando que tener André fue su mejor decisión y le ha gustado tanto estar en su rol de madre que ya planea darle un hermanito a su primogénito.

Juan Osorio tiene muchas consideraciones para mí, y estoy aprovechando estar el mayor tiempo posible con mi hijo para que no me extrañe; bendito Dios, en esta pandemia he tenido todo el tiempo del mundo para estar con él 24×7", dijo Sherlyn.

Aunque se dijo que podría estar con José Ron, Sherlyn dijo que de ser madre de nueva cuenta, lo sería de la misma manera que con su primogénito, via invitro, destacando que por el momento en su vida no hay un galán a la vista.

Por supuesto, estoy pensándolo seriamente para finales de este año. ¡Qué emoción! Me da igual, me gustaría que André tuviera un hermano, y si es niño o niña no me preocupa, pero sí me gustaría que tuvieran el privilegio de crecer juntos, como yo lo hice con mis hermanos", confesó emocionada.