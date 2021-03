¿Salió del clóset? Conductor de Televisa revela que tendría una relación con hijo de Derbez

Ciudad de México.- El famoso actor y conductor del programa Hoy, de Televisa, Raúl Araiza sorprendió a los televidentes al confesar en plena emisión de Miembros al Aire que tendría una relación amorosa con uno de sus compañeros.

Durante la visita de la actriz Fabiola Guajardo, el 'Negro' Araiza fue cuestionado sobre con cuál sus compañeros tendría una relación y sorprendió a todos al no pensar dos veces su respuesta.

Primero preguntó sobre si podía elegir conductores que han estado en el pasado; sin embargo, se le negó esta opción y al ver a los presentes rápidamente Araiza echó ojitos a José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez.

El presentador de televisión no pudo ocultar su reacción fue cuestionado por la invitada especial sobre el porqué de su elección. Araiza señaló que Derbez era carne fresca; no obstante, la invitada le señaló que no era la mejor razón ya que José Eduardo estaba demasiado 'correteado'.

El actor de La desalmada es uno de los conductores favoritos de la televisión por su carisma y el proyecto de Unicable ha permitido a sus seguidores conocer mucho más de él.

Fuente: YouTube de Unicable