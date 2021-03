Tragedia en Televisa: Actriz de 'La Familia P.Luche' sufre accidente que la lleva al quirófano

Ciudad de México.- Una de las más queridas y reconocidas actrices de La Familia P.Luche hace poco compartió que vivó una tragedia mientras se encuentra grabando un nuevo proyecto en Perú, pues la estrella de Televisa tuvo un terrible accidente que la llevó a ver el interior de un quirófano.

Bárbara Torres, quien saltó a la fama con su personaje de 'Excelsa' en la producción de Eugenio Derbez, ahora se encuentra en Perú grabando la novela Junta de Vecinos, donde en uno de los descansos en vez de dormir o comer decidió arreglar las plantas de su lugar de hospedaje.

Podría interesarte: ¡Amenazante! Actriz de 'La Familia Peluche' envía fuerte advertencia ¿a sus haters?

Torres relató a TVyNovelas que mientras regaba, reacomodaba unas plantas y les colocaba su abono, tuvo un incidente que le inmovilizó el dedo pequeño del pie, algo a lo que no le prestó importancia, hasta que notó que se veía demasiado raro, por lo que llamó a una compañera a las 9 de la noche, quien le sugirió que fueran al hospital.

Ante el ofrecimiento ella lo rechazó por vergüenza, pero al día siguiente sentía un fuerte dolor y su pie estaba totalmente inflamado, por lo que producción de su proyecto la llevó hasta urgencias, donde le sacaron placas que mostraron una fisura sería, lo que la llevó a un quirófano, pues tuvieron que abrirle el pie para arreglarlo.

Podría interesarte: ¿Derbez la explota? Actriz de 'La Familia Peluche' causa furor al verse así en redes

Me dolía mucho y me explicaron que estaba tocándome como la articulación esa parte, entonces me dolía mucho, entonces me abrieron, me pusieron una férula y ahora tengo el pie inmovilizado y este lunes tengo que ir para ver si ya me ponen la botita, pero no puedo apoyar, estoy haciendo reposo y luego tengo que seguir pero con la botita y con las muletas un par de días, por no decir 30", relató Bárbara.