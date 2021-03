'Vetan' a hijo de Eugenio Derbez de reconocido lugar en EU ¿por no respetar las reglas?

Ciudad de México.- En los últimos días, Vadhir Derbez se ha dado la oportunidad de salir a distintos lugares con el afán de distraerse, siempre respetando las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, sin embargo, nunca se imaginó que un evento que ya había planeado hace varias semanas acabaría siendo una desgracia.

A través de historias en su perfil de Instagram, el hijo de Eugenio Derbez reveló que iría con algunos de sus amigos a un restaurante donde previamente habían llamado para guardar un lugar.

Al llegar al establecimiento les negaron el acceso porque no tenían la documentación necesaria para entrar, aunque reveló que cuando hicieron la reservación nadie les dijo que esto era necesario.

Fuimos al restaurante 'Perch' en Los Ángeles, donde teníamos reservación, nos dejaron en el frío durante media hora y no nos dejaron entrar porque una de mis amigas sólo traía fotos de su pasaporte en vez de llevarlo físicamente", escribió.

"A la gerente no le importó ir a hablar con nosotros ni aceptó que en el teléfono nadie nos dijo que teníamos que ir con identificaciones, sólo con cubrebocas. Eso es una falta de respeto. No me enojo por el hecho de que no nos dejen entrar a un lugar, son las maneras y las actitudes que los empleados del lugar tuvieron con nosotros", denunció Vadhir.

Para culminar su historia, el actor y cantante señaló que tanto él como sus amigos no le dieron importancia a la situación y se trasladaron a otro sitio para comer.

Destacó que el personal del restaurante fue muy maleducado y que no iba a permitir que esto se quedara sin ser denunciado públicamente.

Fuente: El Diario NY