VIDEO: Personal del 'Exatlón' trabaja en condiciones deplorables; llueven críticas a TV Azteca

Ciudad de México.- A través del programa Chisme No Like, se reveló un video en donde se muestran las deplorables condiciones en las que vive la gente dominicana de producción del famoso reality de TV Azteca, Exatlón México.

De acuerdo con Javier Ceriani, periodista y conductor del programa de espectáculos, los trabajadores de producción comienzan sus labores a las 07:00 horas y terminan en la madrugada a cambio de tan solo nueve dólares de salario diario.

Los empleados de Exatlón, están tirados en el piso, no cuentan con camas o colchonetas; cobran nueve dólares por día y ni siquiera duermen bien. TV Azteca está haciendo un reality multimillonario, pero abusa de sus trabajadores", expresó el periodista.

En los videos filtrados por el programa, se puede apreciar a varios integrantes caribeños del staff recostándose en sábanas blancas, usando sus mochilas como almohadas y abrazándose para soportar el clima.

TV Azteca no se ha pronunciado al respecto, hace unos días anunció que la final de la cuarta temporada de Exatlón aún no tenía fecha; no obstante, sería transmitida en vivo y en tiempo real para evitar más filtraciones y spoilers.

Exatlón México se trasmite desde 2017, ha tenido tres temporadas y se suma la que actualmente se transmite, titulada Titanes vs. Héroes. Hasta el domingo 14 de marzo de 2021, se posicionó como el programa con más espectadores dentro de la televisión mexicana.

Fuente: Chisme No Like