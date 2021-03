Actriz de Televisa denuncia violencia y exhibe FOTOS golpeada: "Pudo matarme"

Ciudad de México.- Una polémica actriz de Televisa, quien conquistó al público en Guerreros 2020, recientemente decidió romper el silencio y confesó que denunció violencia por parte de su expareja, con quien vivía desde hace seis meses, en medio de una discusión, tras lo que exhibió fotos de ella golpeada y moreteada, señalando pudo haberla matado.

Maripily Rivera, una exintegrante del equipo de 'Cobras', decidió abrir su corazón y poner el ejemplo a mujeres que atraviesan por violencia doméstica, confesando que a lo largo de los seis meses de su relación con un constructor paquistaní, con quien vivía en Los Ángeles, fue golpeada y humillada.

Rivera contó que el pasado viernes 12 de marzo la situación se salió de control y en medio de una discusión él la tomó por el cuello, la empujó y al caer de la cama de su hijo tuvo que protegerse la cabeza con las manos ya que casi se desnuca con el filo de la base de madera, por lo que terminó muy golpeada de las costillas.

Pero esa no fue la única ocasión en la que su vida estuvo en riesgo, ya que en una ocasión forcejeó con ella en unas vacaciones a la playa, pues su expareja le quitó su celular para revisarlo y tuvo que pedir ayuda a la dueña de la cabaña en la que se hospedaban.

La también empresaria confesó que pese a ser violentada en dichas ocasiones no se animaba a dejarlo por "miedo a la soledad", y no fue hasta que él insultó a su hijo que se atrevió a dejarlo, lo que desencadenó el último encuentro, en el que temió por su vida y llamó a la Policía para interponer una denuncia formal.

Todo esto es [por mi miedo] a quedarme sola, el miedo a la soledad. No sé cómo aguanté tanto en ese momento que me dio [empujó] me pudo haber matado porque si mi cabeza caía en el borde de la madera, él se iba a ir y me iba a dejar ahí tirada. Todo esto pasó el viernes a las 9:30 de la noche", contó.