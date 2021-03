Actriz de Televisa rompe el silencio y revela que sufrió acoso psicológico en su juventud

Ciudad de México.- Una de las actrices más bellas del medio de la farándula es Ludwika Paleta, quien ha construido una sólida carrera de varios años.

Aparte del talento que tiene para actuar, su belleza es una de las cosas que más llaman la atención, pero, aunque parece difícil de creerlo, la artista tuvo inseguridades en su juventud que le hacían pensar que no era bonita.

A través de sus historias de Instagram, la artista de Televisa mostró una fotografía en la que se ven a dos muñecas de diferente complexión física y reflexionó: "Ojalá que cuando yo era niña, hubieran existido muñecas así, me hubieran ahorrado muchos problemas en mi adolescencia".

Posteriormente, la actriz de Madre solo hay dos dijo que muchos de sus seguidores dudaron que ella haya pasado por momentos en los que los que se acomplejó por la forma en la que se veía.

"Mucha gente me contestó: '¿Pero pues tú qué? Si tú eres rubia y tienes los ojos azules'. Y yo les puedo decir que cuando yo estaba creciendo tenía problemas de peso, yo no me sentía bonita". confesó.

Además, reveló que hubieron personas que la hicieron sentir mal por las medidas que tenía en aquel momento, incluso en audiciones se lo hicieron saber.

Yo llegaba a la oficina de algún productor o alguna productora y antes de empezar una telenovela me decían: 'tienes que bajar de peso', yo tenía muchísimos complejos al respecto", se sinceró la actriz.

Por último, Ludwika invitó a sus seguidores a amarse a sí mismos sin importar el aspecto físico, pues fue algo que a ella le tomó varios años entender.

"Por más perfecta que seas, si tú no estás bien en tu interior, no te vas a sentir bien. Lo bonito está en otras virtudes, en ser valiente, fuerte, tú eres bonita", declaró la artista quien ha logrado tener una exitosa carrera como actriz de cine, teatro y televisión.

Fuente: Unicable