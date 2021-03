Acusan de ladrón a Lorenzo Méndez y desmienten que haya sufrido atentando en Texas

Texas, Estados Unidos.- El cantante Lorenzo Méndez está pasando por momentos difíciles, pues hace un par de días reveló en redes sociales que sufrió un atentado cuando intentaron sacarlo de una carretera atravesándole un automóvil.

El exvocalista de La Original Banda el Limón aseguró que el ataque fue hecho por una banda musical, que él había contratado para sus presentaciones en Texas, la cual intentó hacerle daño luego de un malentendido con los pagos.

Sin embargo, el líder de la Banda El Rancho, dio la cara ante las acusaciones de Méndez y sin pelos en la lengua publicó un video en donde da su versión de los hechos, asegurando que el ex de Chiquis Rivera no les pagó lo acordado tras finalizar el evento.

Llegué a un acuerdo con su mánager sobre cuánto nos iba a pagar por las tres fechas. Y llegamos a un acuerdo que me iba a dar cierta cantidad y hasta la fecha no se ha recibido esta cantidad", dijo.

El músico aseguró que se negaron a tocar si no recibían el dinero en ese momento, por lo que el mánager les dio un adelanto de 300 dólares y les prometió que acabando la presentación les darían el resto, sin embargo, observaron que el equipo de Lorenzo intentó marcharse.

"Al terminar, él mueve la troca para un lado, Lorenzo sale por el frente y el chofer sale por atrás, entonces salen huyendo a la carrera como si fueran unos ladrones", detalló.

Entonces yo salí detrás de él, pero ya miré que no me iban a pagar y hablé con su mánager y me dice, ‘no mira, que nos fue muy mal en los eventos, que no entró gente” pero eso no importa", puntualizó.

Además de señalar, "Ese no es el trato que quedamos. Entonces, en las redes sociales dicen que lo secuestraron, que trataron de matarlo, que le echaron la troca encima, que lo amenazaron. Yo ni pistola cargo ni nada. La gente que me conoce sabe cómo soy. Lo que pasa es que ellos quisieron huir, ellos quisieron huir para no pagarnos a nosotros".

El integrante de Banda El Rancho agregó que tuvo que pagarle a su agrupación de su bolsa. Además, Finalizó diciendo que toda la verdad va a salir a la luz pronto, asegurando que Lorenzo Méndez "se quiere agarrar de esto para hacerse la víctima".

