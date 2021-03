Adiós Imagen TV: Kaffie da trágica notica a conductor de 'Sale el Sol' en vivo

Ciudad de México.- Este miércoles, Álex Kaffie le dio una trágica noticia a uno de los queridos conductores de Sale el Sol, pues le aseguró que muy pronto su productor le diría que esta despedido, dejando sorprendidos a sus compañeros, ¿a caso deberá decirle adiós a Imagen TV?

Kaffie, en pleno programa en vivo decidió dar una primicia respecto a lo que sucede entre los conductores de la emisión, en la que fue invitado este miércoles 17 de marzo, pues desde hace semanas suple ausencias y es muy solicitado por el público gracias a sus polémicos comentarios.

Durante la sección de 'Trapitos Al Sol', Ana María Alvarado y el resto del elenco le pidieron al columnista que dijera de donde saca tanta información, pero como él no quiso revelar su fuente mejor le pidieron una primicia, por lo que reveló que Poncho Vera muy pronto recibirá malas noticias.

Ante esto, Vera se mostró desencajado, pero aclaró que no saldría de Sale el Sol, sino de otro programa que tiene en Imagen TV, pero siguiendo la broma de sus compañeros se puso de pie y salió del foro con una triste canción, haciéndole señas obscenas a Kaffie.

No, no, no, es de otro proyecto, aquí... Es que chale mano, ya no voy a llegar a fin de mes... Bueno, ¿me pueden poner la de Qué difícil se me hace?", dijo ya resignado el conductor.