Adiós TV Azteca: Tras rumor de embarazo, Cynthia Rodríguez abandona 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 17 de marzo los televidentes de Venga la Alegría estallaron en contra de la producción y no han parado de preguntar por qué Cynthia Rodríguez no se encuentra en el programa.

Desde el día de ayer la originaria de Coahuila despertó gran polémica y hasta se especuló que estaría embarazada debido a que no participó en la sección de ejercicios, de la que es titular y prefirió reposar sentada en la sala.

También lee: Desde TV Azteca, confirman a dos integrantes de 'Venga la Alegría' para el reality 'Survivor México'

Aunque no se aclaró la razón por la que Cynthia prefirió no ejercitarse, este día la conductora no acudió a laborar al matutino de TV Azteca y sus fieles admiradores y fans estallaron y no han dejado de preguntar por ella.

¿Qué pasó con Cynthia?".

¿Dónde está @cynoficial?".

Yo digo que Cyn está embarazada".

¿Me pueden decir por qué no está Cynthia?".

También lee: ¿Estará embarazada? Cynthia Rodríguez hace esto en 'Venga la Alegría' y todo TV Azteca estalla

Hasta el momento ni la producción de Venga la Alegría ni los conductores han dado información sobre la ausencia de Cynthia, quien tampoco ha hecho ningún tipo de aparición en las redes sociales.

La última publicación de Rodríguez a través de su cuenta de Instagram fue para dar una emotiva felicitación de cumpleaños a su novio Carlos Rivera durante el pasado lunes.

Fuente: Venga la Alegría