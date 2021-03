Conductor vuelve a 'Hoy' tras hablar pestes del programa y todo Televisa lo destroza: "Ten dignidad"

Ciudad de México.- A pesar de que aseguró que no estaba dispuesto a volver a trabajar en Hoy, el famoso conductor Ricardo Margaleff regresó al exitoso matutino de Televisa y las críticas no le faltaron.

A través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el integrante de Me Caigo de Risa confesó abiertamente que no tuvo una grata experiencia en el programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, debido a que no le gustó el ambiente laboral.

También lee: Eduardo Carbajal: Tras abusar a Elisa Vicedo, otra mujer acusa al actor de Televisa de violación

Lo digo abiertamente, cuando fui convocado a trabajar en Hoy. Ya lo he platicado con otros compañeros que se dedican a lo mismo y tampoco volverían a ese trabajo", dijo Margaleff sin pelos en la lengua.

Sin embargo, este miércoles 17 de marzo Ricardo se tuvo que volver a verse las caras con sus excompañeros de Hoy pues acudió al programa para dar promoción al especial de Me caigo de risa: Gala Disfuncional.

También lee: De Televisa a prisión: En TV Azteca, confirman que Gonzalo Peña tiene orden de aprehensión por abuso

Durante la transmisión del programa, Margaleff la hizo de conductor y se encargó de dirigir la dinámica de Dame tres, que habitualmente se juega en las emisiones de Me Caigo de Risa.

Ricardo fue duramente criticado por su reaparición en Hoy y muchos internautas señalaron que se tuvo que tragar sus propias palabras, pues al fin y al cabo, sí volvió al matutino.

Margarita, te mordiste la lengua".

Ten dignidad".

¿Este sinvergüenza no fue el que dijo que jamás volvería a Hoy?".

Fuente: Instagram y YouTube Programa Hoy