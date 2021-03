Él es el primer 'hijo adoptivo' de Eugenio Derbez; en un mes anunciará a los cuatro faltantes

Ciudad de México. Luego de mucho esperar, el actor, productor y comediante Eugenio Derbez anunció al primero 'hijo adoptivo' que formará parte de su nueva familia a través de la plataforma de videos TikTok.

El anuncio lo hizo durante la ceremonia donde se anunciaron los nominados a los premios Oscar y, de acuerdo con Derbez, el perfil de su primer 'hijo adoptivo' está ad hoc con la campaña lanzada por La Academia, pues se reveló la campaña 'Filmmakers of TikTok', para la cual, el primer elegido tiene las habilidades ideales.

A través de su cuenta de Instagram, el histrión reveló que el ganador y nuevo miembro de esta campaña es el tiktoker Mariano Razo, quien gracias a su habilidad en la edición de videos y efectos especiales, logró ser parte de su nueva familia.

Tras enterarse de este logro, Razo compartió a través de su cuenta de Instagram la alegría por ser un Derbez, pues al inicio no creyó que esto fuera real.

No había subido nada de esto de Eugenio, no sabía si era cierto o no, de repente me empezaron a llegar mensajes felicitándome y yo ni siquiera sabía, es una completa locura", destacó el ganador.