¿Era de Televisa? Yordi Rosado entrevistó a un actor de telenovelas que ¡estaba drogado!

Ciudad de México.- Yordi Rosado compartió una fuerte experiencia con el periodista Carlos Alazraki, durante una entrevista en su canal de YouTube. Ahí platicó sobre el día en el que corrió a un galán de telenovelas porque llegó bajo los efectos de las drogas a una entrevista.

Alazraki le preguntó cuál había sido su peor entrevista y lo que contestó dejó con la boca abierta a todos los que lo escucharon. "Me da mucha pena decirlo. No puedo decir el nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero hace poco entrevisté a una persona que llegó drogadísimo, alucinando y empezó a hablar y hablar", explicó el conductor y locutor.

Rosado contó que no podía ni hacerle preguntas, que le hablaba sobre un tema y el actor contaba cosas que no tenían nada que ver y no hacía una sola pausa. Explicó que no respiraba, empezó a alucinar y que hablaba de cosas muy raras.

No puedo decir su nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero es una persona que llegó, literal, drogadisísimo, hasta atrás, alucinado. No podía yo hacerle una sola pregunta. Le hacía una pregunta y habló una hora seguida, no hacía una pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas", expresó Yordi.

Para Yordi Rosado fue una experiencia muy difícil porque el actor en cuestión no hizo las cosas nada cómodas. El conductor dijo que en algún momento tuvo que esconderse en su baño, para que el entrevistado se pudiera ir de su hogar. Hay que recordar que ahí es en donde graba las entrevistas para su canal de YouTube.

Luego de marcarle al productor le ayudaron a sacarlo de la casa. "Este tipo yo creo que estaba en algo como ácidos, no era marihuana, no era coca", explicó. Lo curioso es que sabía, desde los primeros minutos, que la entrevista no iba a salir, pero ya no se podía deshacer del actor.

Lo último que escucho, antes de meterse al baño fue que los invitaba a su playa y a su hotel. Para lograr que se fuera de la vivienda le dijeron que Yordi se sentía mal y ya no podía seguir con la entrevista.

Fuente: El Heraldo