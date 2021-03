¡La humilló! Actriz de Televisa acusa a Érika Buenfil de "acostarse" con ejecutivo por novelas

Ciudad de México.- Después de que una polémica actriz de Televisa revelara que sufrió acoso sexual, se presentó en Chisme No Like para revelar la identidad del ejecutivo de San Ángel que le "destrozó" la vida y la carrera, asegurando que Érika Buenfil fue una de las mujeres que aceptó "acostarse" con él a cambio de protagonizar novelas.

Merle Uribe hace poco confesó que fue acosada por un alto mando de la empresa en la década de los 80, y aunque en ese momento se dijo que no estaba lista para dar más detalles, en una entrevista con Javier Ceriani abrió su corazón e hizo otra fuerte revelación.

Uribe relató que Víctor Hugo O'Farrill, que en ese entonces tenía mucho en la empresa, la despidió de sus papeles en El Engañó y en Seducción, vetándola por muchos años de la televisora, algo que considera le arruinó la vida y por supuesto, su carrera, ya que ella no estuvo dispuesta a intercambiar favores íntimos por trabajo.

o estuve vetada a partir del año 86 que para mí fue un año negro, porque en ese año me quitaron dos telenovelas 'El Engaño' con Erika Buenfil y 'Seducción' con Maribel Guardia y Olivia Collins, y me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de protagonistas o telenovelas por sexo", reveló Merle.