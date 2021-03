Por temor hacia la Reina Isabel II, Harry y Meghan intentarían cancelar entrevista con Oprah

Ciudad de México.- Recientemente la presentadora de radio Gayle King, aseguró en su programa de SiriusXM que Meghan Markle y el Príncipe Harry por temor hacia la Reina Isabel II trataron de cancelar la entrevista que tuvieron con Oprah Winfrey, donde tacharon a la Corona de "racista" y de sumir en depresión a la madre de Archie.

El pasado domingo 7 de marzo, la CBS transmitió al entrevista de Winfrey con los duques de Sussex, en donde hicieron fuertes revelaciones que estremecieron al mundo entero, pues dijeron que ella quiso quitarse la vida por los problemas internos y con la prensa británica, además de que desprotegerían a su hijo por el simple hecho de no saber que tan "oscura" sería su piel.

Tras esto, Gayle aseguró que la pareja al entrarse que el Príncipe Felipe de Edimburgo estaba internado y en un estado de salud delicado, temieron que para la monarca el golpe fuera muy fuerte y de fallecer su esposo, con quien está desde hace más de 70 años, la transmisión se cancelaría y buscarían darle una nueva fecha para que pasaran su duelo.

Bueno, para que lo sepas, habían hecho esa entrevista antes de que el príncipe Phillip fuera al hospital. Si algo, Dios no lo quiera, le hubiera sucedido, la entrevista no se habría realizado en este momento en particular. Pero la entrevista se hizo y se programó antes de que ingresara en el hospital. Pero mucha gente ha planteado ese punto", reveló King.