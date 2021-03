Romina Marcos, hija de Niurka, muestra en Instagram los implantes de pecho que le retiraron

Ciudad de México.- Hace un mes exacto, Romina Marcos, hija de Niurka, compartió en redes sociales que estaba a minutos de someterse a una cirugía para retirarse los implantes mamarios, por cuestiones de salud y sobre todo, porque ya no estaba contenta con ellos.

Es así como este día está dando de qué hablar una vez más, pues a través de cuenta de Instagram publicó una nueva imagen en la que muestra el par de implantes que le sacaron del cuerpo y además escribió un extenso mensaje de por qué tomó la decisión de quitárselos.

Hace un mes me quite los implantes. Hace un mes tomé una de las mejores decisiones de mi vida, definitivamente no pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía)", dijo la también actriz.