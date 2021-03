Tras acabar CALVA, famosa estrella de Televisa se sincera y confiesa que le hicieron brujería

Ciudad de México.- La aclamada cantante Yuri dio una conferencia en donde abordó el tema de la envidia y confesó 'sin pelos en la lengua' que en varias ocasiones, personas cercanas a ella han atentado en contra su bienestar y prosperidad.

Luego de señalar que el coronavirus le causó una fuerte calvicie, la famosa investigadora del reality ¿Quién es la máscara? se sinceró frente a los micrófonos y reveló que hace un tiempo fue víctima de 'trabajitos' de brujería.

Me acuerdo que me tiraban afuera de mi casa lechuzas con moños rojos, me tiraban cenizas de huesos de muerto, el trabajo que me hacían por la envidia”, contó.