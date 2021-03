Tras fotos "enloquecido", Julió César Chávez hace fuerte confesión sobre Rafael Amaya y sus vicios

Ciudad de México.- A un día de que surgieran imágenes donde Rafael Amaya aparece "enloquecido" en las calles de Tijuana, el aclamado Julio César Chávez salió a hablar del proceso de rehabilitación que llevó el actor de El Señor de los Cielos.

Como se recodará, a finales del 2020 el excampeón de boxeo confesó que el originario de Sonora pasó varios meses internado en su clínica y pese a que ya cumplió con su etapa en el centro, Rafael debería de seguir yendo a sus reuniones pero no lo ha hecho.

No, no se ha perdido la comunicación, simplemente él ya cumplió su proceso, ahora lo importante es que él no recaiga, que él esté yendo a sus pláticas para no caer en tentación y volver otra vez para atrás”.