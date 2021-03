Actriz de Televisa hace fuerte revelación sobre los problemas que tuvo con una sustancia

uCiudad de México.- Una de las conductoras del programa Netas Divinas dio mucho de qué hablar tras las confesiones que hizo a sus compañeras y al público.

Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval se sinceraron en una emisión más del programa de Unicable, en donde confesaron las dificultades que enfrentaron durante la pandemia.

Paola confesó que ella sintió desesperación al hacer ejercicio, pues más allá del gusto, sentía unas ganas desenfrenadas de salir a correr. Por ello, tuvo que afrontar dos lesiones cuando intentó salir a correr, destacando que creía que dependiendo de cómo hagas las cosas, será el resultado que tengas.

Consuelo Duval reveló que de su parte fue la comida, pues desarrolló una pequeña adicción a los roles de canela. Daniela dijo que para ella fue difícil darse cuenta que tenía nomobia, pánico a estar lejos del celular y en especial de las redes sociales, por lo que se impresionó al darse cuenta del tiempo que pasaba en Internet.

Natalia fue la que terminó por hablar con la verdad al decir que ella comenzó a tener problemas para dormir, por lo que un amigo le recomendó que tomara unas gotitas de CBD (sustancia que se encuentra en la marihuana), por lo que solo tomaba para dormir, pero le acabaron, por lo que pidió más.

La actriz contó que tenía una sesión fotográfica de la novela de Carmen Armendáriz, por lo que tomó su gotero, pero que se le ovidó si las había tomado y volvió a tomar. Esto le causó sentir ansiedad, pues su corazón estaba muy acelerado y se echó más gotas.

Le llamó a su novio Adrián porque no se sentía bien, daba vueltas a la mesa. Finalizó diciendo que no pudo descansar, por lo que al día siguiente en las fotos estuvo de muy mal humor, por lo que no quería que nadie le hablara.

Fuente: YouTube Netas Divinas