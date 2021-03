Actriz de Televisa rompe el silencio y revela la trágica vida que pasó con el alcoholismo

Ciudad de México.- Durante la más reciente emisión del programa Netas Divinas, las conductoras abordaron el tema de las adicciones; desde cuáles han experimentado a cómo han logrado vencerlas.

Tal fue el caso de Consuelo Duval quien, con la honestidad que la caracteriza, confesó que a raíz de varios problemas familiares, hace algunos años llegó a tener severos problemas con el alcohol.

No sé en qué momento el alcohol fue mi compañero de banca. Creo que sí lo tengo claro que fue cuando me enteré del cáncer de mi papá, y yo decía: 'no, esto yo no lo vivo sobria ni a put...'. Entonces me enganché muy cab... con el alcohol, y llegó un momento en el que me desperté, hace como dos años, y dije: 'no quiero esto nunca más'", narró la comediante.