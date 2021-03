Como todo un modelo, Ariel Miramontes 'Albertano' luce su trabajada musculatura en Instagram

Ciudad de México.- El popular personaje de Televisa, 'Albertano', se robó las miradas de sus miles de fanáticas de redes sociales tras compartir una imagen en la que posa como todo un modelo, lo que desató locura entre sus enamoradas.

Por medio de su cuneta de Instagram, el famoso interpretado por el actor Ariel Miramontes compartió una fotografía en la que se deja ver desde el baño usando solo ropa interior de color negro, lo que permitió ver su bien trabajada musculatura.

La estrella de la telenovela María de todos los ángeles, no solo complació a sus fieles fans, sino que dejó más que claro que sigue viéndose como todo un jovencito a sus 50 años, algo que ha logrado con mucha disciplina en el gimnasio.

¡Rayos! No sale agua... bueno si se me advirtió en la locación que no me podía bañar quesque porque nomas es escenografía, que no sé qué...", escribió el famoso.