"Eres lo mejor que no quería que me pasara": El emotivo mensaje de Eugenio para Aislinn

Ciudad de México.- La familia Derbez se encuentra de manteles largos por la celebración del cumpleaños número 34 de la guapa actriz Aislinn Derbez.

Fue precisamente el patriarca Eugenio Derbez quien inició desde muy temprano con las felicitaciones hacia su hija mayor, de quien dice sentirse orgullo y considera su mejor amiga.

Lee también: ¿Le mandó flores? Mauricio Ochmann envía lindo detalle a Aislinn Derbez por su cumpleaños

Por medio de un conmovedor mensaje y una serie de fotografías al lado de su famosa hija, el productor de No se aceptan devoluciones, envió sus felicitaciones; incluso, confesó que una de las frases más icónicas de la mencionada película fue inspirada en su primogénita.

"Tenía sólo 23 años cuando me enteré que venías en camino. Tenía miedo de convertirme en papá, pero todo cambió cuando te pude abrazar...Hoy, eres mi maestra, mi primer amor y mi mejor amiga.¡Feliz cumpleaños, @aislinnderbez!", escribió.

Podría interesarte: ¡La oveja negra! Aislinn Derbez causa tremenda decepción a su padre: "Yo no la eduqué así"

La frase 'Eres lo mejor que no quería que me pasara¨ en No Se Aceptan Devoluciones, la escribí pensando en ti'", recalcó el comediante en el texto.