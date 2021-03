Escándalo en Televisa: Hija de Isela Vega confiesa en TV Azteca que su mamá la abandonó a los 3 años

Ciudad de México.- La famosa actriz Shaula Vega decidió romper el silencio y revelar cómo fue la relación con su madre Isela Vega, quien falleció hace unos días al no superar el cáncer que sufría.

La estrella de 100 días para enamorarnos concedió una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría de TV Azteca y defenderse pues ha recibido muchas críticas por la forma en la que tomó la muerte de su aclamada progenitora.

No sabes cómo me han mandado mensajes de que 'se nota que no la quieres, eres fría', yo sé la vida que tuve con mi mamá tan bonita", comentó.

Sin embargo, Shaula confesó que durante su infancia no tuvo mucha cercanía con doña Isela, quien por cuestiones de trabajo la tuvo que dejar desde que ella tenía 3 años al cuidado de su padre.

De chiquita decía 'híjole, qué c... me dejó', pero no te tienes que quedar donde no eres feliz", señaló y explicó que volvió a ver a Isela cuando tenía 18 años.