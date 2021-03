José Alberto Castro confesó qué hizo al enterarse de la relación tóxica de su hija Sofía

Ciudad de México.- José Alberto Castro compartió lo que piensa sobre la violencia de pareja que vivió su hija, Sofía Castro. Recordemos que el año pasado ella confesó en la conferencia TeDx Women haber sostenido una relación tóxica con un hombre agresivo.

Sofía decidió romper el silencio para hablar de su vínculo en el que sufrió por el maltrato que soportaba a diario, y así alentar a otras mujeres que estuvieran pasando por una situación parecida a buscar resguardo en sus familiares y amigos, tal como ella lo hizo.

Aseguró que a sus padres les dolió cuando se enteraron de la noticia. Su padre, también productor televisivo, le brindó soporte para superar el tropiezo.

El hermano menor de Verónica Castro lamentó que el bullying no sea algo que se frene, por lo que el trabajo de los padres de familia es mantenerse al pendiente de sus hijos para poder apoyarlos.

En otro tema, aseguró no estar enterado de las intenciones de su hija sobre formalizar su relación con Pablo Bernot, pero aceptó que la nota feliz a su lado.

No me han avisado, yo la veo a ella muy contenta, siempre he dicho que mientras estén contentas yo las tengo que apoyar. Si deciden casarse eso es algo que es responsabilidad de ellos, yo en ese sentido no puedo opinar, yo lo único que puedo hacer es acompañarla en sus decisiones", finalizó Castro.