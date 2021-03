Martha Higareda deslumbra en Instagram al presumir su extravagante vestido

Ciudad de México.- La actriz mexicana Martha Higareda, por medio de su cuenta de Instagram compartió una llamativa imagen en la cual deslumbró al sacar su lado más elegante ante la cámara.

En la instantánea se observa a la protagonista de Amarte Duele sentada en un escritorio llamando la atención de muchos usuarios, quienes nunca se pierden cada una de sus actualizaciones.

Me genera paz dar lo mejor de mí, y no importa cuantas veces sientas que no se valore, haz las cosas por amor, sin esperar un resultado", escribió.