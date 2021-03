¿Más víctimas? Tras denunciar violación, Daniela Berriel da fuerte noticia de actor de Televisa

Ciudad de México.- Daniela Berriel hace un par de semanas tuvo el valor de denunciar que fue violada y que un actor de Televisa, su entonces novio, fue cómplice al ver la escena y no defenderla, sin embargo, ahora dio otra fuerte noticia relacionada con su caso en el que ya se investiga a Gonzalo Peña, ¿a caso hay más víctimas además de ella?

Berriel desde que decidió romper el silencio, pues tenía un año con la demanda y sin ver arrestos, en sus redes sociales denunció que Eduardo 'N' abusó sexualmente de ella, mientras que Gonzalo, su novio en ese momento, vio lo sucedido y no hizo nada por ella, ha dado fuertes declaraciones sobre los hechos y los difíciles momentos que atraviesa desde entonces.

Un ejemplo de ello fue el hecho de que a dos meses de haber sido violentada, la conductora de TV Azteca se topó con su expareja en un restaurante y salió huyendo del lugar, temerosa de que él lo viera y con mucha preocupación, pues asegura que estaba con dos menores de edad.

Daniela confesó que al verlo le dio mucho coraje, pues ella vivía con miedo mientras que él y su agresor estaban libres, pero principalmente por no poder hacer nada para ayudar a esas jóvenes, ya que al tener una denuncia en su contra no quería alertarlo de lo que pasaba y optó por esperar a que la justicia hiciera lo suyo.

Lo vi en un lugar de aquí de México, en una terraza. Lo vi con dos niñas y yo me fui del lugar (…) Me dio miedo que le llegara a pasar algo malo a esas niñas, me dio coraje que ellos pudieran seguir su vida y que la que se tuvo que ir del lugar fuera yo", relató la conductora.

Ahora, a un año del lamentable hecho, confiesa que podría haber más víctimas del exintegrante de ¿Qué le pasa a mi Familia?, algo que sin duda impactó más al público que se ha pronunciado a su favor desde el momento en que hizo pública su situación.

No me vio (…) Me dieron ganas de llegar y poder ayudar a esas niñas, porque no sabía qué les podía pasar, pero sabía que era como darle aviso a él de que algo estaba pasando y no quería porque ya estaba la denuncia puesta y yo estaba esperando que las autoridades hicieran algo", finalizó.