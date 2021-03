¡Qué les importa! José Ron, galán de Televisa, reacciona a rumor de aventura con Sherlyn

Ciudad de México.- El famoso galán de novelas José Ron tuvo un encuentro con los medios de comunicación y se negó a hablar de su supuesto amorío con Sherlyn, quien habría tenido una aventura con él solo para darle celos a su expareja José Luis Roma.

Durante el arranque de grabaciones del melodrama La Desalmada, el protagonista no pudo evitar que los reporteros lo cuestionaran sobre este escándalo con la joven actriz y así respondió:

No tengo nada qué decir sobre mi vida privada… yo no sé por qué les interesa tanto saber si con quién choque los carritos, si con quién salgo… o sea, les agradezco de verdad, pero no es algo en lo que siempre me he enfocado, como de estar hablando, aclarando, me voy más como a mi trabajo y ya…”.