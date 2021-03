¿Romance en Televisa? Tras rumores de amorío, 'El Güero' Castro habla de Livia Brito

Ciudad de México.- José Alberto 'El Güero' Castro hace poco rompió el silencio ante la prensa sobre los motivos que lo llevaron a contratar a Livia Brito para La Desalmada, siendo su regreso a Televisa tras el escándalo con el fotógrafo, dejando en claro si era verdad o mentira que había un romance entre ellos.

Cuando se informó que Brito sería la protagonista de la nueva producción del exesposo de Angélica 'La Gaviota' Rivera, varios comenzaron a decir que entre la actriz y el productor había algo más que una relación, señalando que probablemente tendrían un amorío.

Podría interesarte: Tómala Angélica Rivera: Livia Brito regresó a Televisa ¿porque tiene algo con 'El Güero' Castro?

Castro al ser cuestionado porque había seleccionado a Livia, el dijo que todo se baso en el casting, en las características físicas del personaje y por supuesto el carácter, destacando que no fue el único en elegirla, pues habló en plural en todo momento.

Podría interesarte: ¿Traición en Televisa? Juan Osorio acusaría al ex de 'La Gaviota' de "robarle"

Para terminar con el tema de la contratación de la polémica cubana, el hermano de Verónica Castro dijo que no le importaba la vida privada de sus actores, que él los elegía por su talento y por como pasaban los filtros de selección, dejando en claro de esta manera que no hay nada entre ellos como dicen.

Mira, la realidad es que yo no conozco del tema, no estoy al tanto de eso y no es algo que a mi no me compete realmente, es algo que a mí no, yo cuando trabajo con un actor, trato de alejarme de su vida privada, de los chismes no es a lo que me dedicó", aseguró el productor.