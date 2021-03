Se comen viva a actriz de Televisa por su apariencia y la comparan con drag queen; así responde

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas la famosa exreina de belleza y actriz, Vanessa Guzmán, ha sido acreedora a decenas de fuertes críticas por su musculosa figura y hace algunas horas decidió responder a sus detractores.

A través de una entrevista exclusiva con el programa Chisme no Like, la reconocida intérprete de Televisa aseguró que no la ofende que la comparen con una drag queen pues ella es una fiel defensora de los integrantes de la comunidad LGTB+.

También lee: De Televisa a prisión: En TV Azteca, confirman que Gonzalo Peña tiene orden de aprehensión por abuso

Vanessa, quien en el pasado fue acusada por Cynthia Klitbo de ser una mala persona, señaló que las críticas y comentarios que recibe no le quitan el sueño y tampoco la hacen enfurecer, pues todo lo toma con calma.

Me preocupa más la gente que no tiene objetivos en la vida, y por lo menos yo sí voy enfocada hacia lo que busco o lo que quiera. Como les comentaba a algunos, ¿ustedes qué saben para lo que me estoy preparando?", explicó.

También lee: Tragedia en Televisa: Querida actriz es hospitalizada por Covid-19; la reportan grave

La protagonista de Soltero con hijas aseguró que sus críticos ni siquiera saben la razón de lucir tremenda silueta y resaltó que quizá está trabajando mucho en su figura pues es para cumplir las características de un personaje.

Además, Vanessa resaltó que ella está certificada en Estados Unidos como entrenadora y que cuenta con su propio gimnasio en este país.

Yo me propuse hacer este cambio y esta transformación y quería ver hasta dónde podía llevar a mi cuerpo, y bueno, esto para aclarar dudas, más de esto no voy a crecer, mi objetivo sigue siendo la televisión, sigo siendo actriz, sé perfectamente los cánones que una debe de tener", añadió.

Fuente: TVNotas