Tras cirugía y lucha contra el cáncer, actor de Televisa hace fuerte revelación en TV Azteca

Ciudad de México.- Un muy querido actor de Televisa, a sus 82 años de edad atraviesa por una lucha constante contra el cáncer de riñón y una recuperación tras su cirugía de emergencia, por lo que apareció ante las cámaras de TV Azteca para darle al público informes sobre su salud, haciendo unas fuertes revelaciones que dejaron boquiabiertos a sus fans.

Héctor Bonilla hace varios meses comenzó un tratamiento al serle descubierto un tumor en su riñón, pero además, en agosto del 2020 sufrió un accidente durante las grabaciones de la película Una Navidad No Tan Padre, fracturándose el fémur, que lo llevó al quirófano.

Podría interesarte: Tras alistar su muerte y despedirse de sus hijos, dan importante noticia sobre actor de Televisa

View this post on Instagram

A siete meses del incidente, Bonilla contó que una joven le cayó encima y su rodilla impactó en su muslo, por lo que su hueso se fracturó, lo que afortunadamente no dañó la prótesis que tenía desde hace muchos años, sino asegura que podría haber sido fatal.

Iba delante de mi una señorita indicándome el camino y de pronto me tropecé, me fui para atrás y ella me agarró la mano para querer detenerme y la jalé con mi peso, me dio un rodillazo en el muslo izquierdo y me fracturó el fémur, y yo ya tenía en el fémur, adentro, una férula desde muchos años antes que me operé de las caderas", dijo a Ventaneando.