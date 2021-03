VIDEO: Ana Bárbara se llama "perrísima" al someterse a prueba de Covid-19 sin llorar

Ciudad de México.- Ana Bárbara es una de las pocas celebridades que a pesar de no parar por cuestiones laborales no se ha contagiado de Covid-19, debido a las precauciones que siempre ha tenido y el protocolo que realiza antes de ir a cumplir con sus obligaciones.

En las últimas horas la guapa cantante permitió que los usuarios de redes sociales observaran su proceso al someterse a una prueba de coronavirus, pues exhibió los incómodos momentos en Instagram.

Te puede interesar: ¡Una ranchera en avión! Ana Bárbara toma su vuelo de esta inquietante manera

De las cosas que no me gustan, pero tengo que hacer. Trate de no perder el estilo, perra, perrísima", mencionó la artista.