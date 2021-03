Desde TV Azteca, exintegrante de 'Acapulco Shore' revela que su ex la golpeó: "Me llegó a escupir"

Ciudad de México.- La tarde de ayer jueves 18 de febrero una famosa exparticipante del reality Acapulco Shore apareció en el programa Mimí Contigo para revelar que fue víctima de maltrato por parte de una expareja.

A través de la señal de TV Azteca, la conocida influencer Talia Eisset reveló que sufrió violencia física, verbal y psicológica con su exnovio, el cantante Adán Cruz.

Frente a la conductora Carmen Muñoz, Talia contó que la pasó muy mal mientras estuvo saliendo con el intérprete de Me lo suponía, a quien describió como un hombre violento, celoso y posesivo.

Me celaba mucho, imaginaba que yo guardaba gente debajo de mi cama, me llegó a robar dinero, me llegó a escupir por no darle dinero, me llegó a golpear por no quererle dar dinero, por vestirme, por querer cantar con otros amigos", contó.