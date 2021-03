Érika Buenfil revela que actor de Televisa "se propasó" con ella en un ascensor

Ciudad de México.- Érika Buenfil desde hace unos días es tema de conversación, pues Merle Uribe la acusó de haberse "acostado" con un ejecutivo de Televisa para tener importantes novelas, pero ahora la querida actriz aseguró que ella sufrió una terrible experiencia dentro de la empresa, pues un compañero "se propasó" con ella en un ascensor.

Buenfil hace poco se presentó en Pinky Promise, junto a Poncho de Nigris, donde habló sobre sus experiencias en la televisora San Ángel con sus compañeros en las telenovelas en las que participó a lo largo de su carrera, señalando que uno se "pasó de listo"

La querida actriz recordó que sus besos con Arturo Peniche fueron "buenos", mientras que los de Eduardo Yáñez muy profesionales, no tan "intensos" como otros por lo que ambos se encuentran dentro de sus mejores experiencias.

Pero hay otros artistas que no corrieron con la misma suerte, pues señaló que a unos les apestaba la boca, o que no sabían besar, incluso mencionó en todo de broma que a Alexis Ayala le olía a "pedo", pues tienen una gran amistad y una gran confianza para hacer ese tipo de juegos entre ellos.

Tras esto la situación se tornó un poco más seria, ya que la 'Reina del TikTok' recordó que uno de sus colegas se propasó con ella y en una escena dentro del elevador tuvo comportamientos poco profesionales y la "besó muy agresivo", por lo que no resistió y salió del lugar para quejarse de inmediato con los ejecutivos.

Se quiso pasar de más y me besó, así como muy intenso y me atascó. Era una escena dentro de un elevador en una telenovela que se llamaba Así son ellas... se pasó y entonces yo me bajé del elevador... muy agresivo y no aguanté", relató.