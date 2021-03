María Sorté vuelve a Televisa y queda en shock al saber que Raquel Olmedo estaría intubada

Ciudad de México.- La aclamada actriz María Sorté se mostró en shock cuando un reportero le reveló que su colega y gran amiga, Raquel Olmedo, estaba contagiada de coronavirus y que su reporte de salud era delicado.

Como se recordará, desde hace un par de días se especuló que la querida intérprete de Televisa había sido hospitalizada a causa del Covid-19 y diversos medios de comunicación hasta señalaron que requirió ser intubada, lo cual fue desmentido por su agencia de manejo.

Sin embargo, a María Sorté le tomó por sorpresa la noticia de que Raquel se encontraba sufriendo esta enfermedad y entrevista para el programa Hoy comentó lo siguiente:

No, n0, no, ahorita tú me estás enterando, híjole... le deseo a Raquel que se levante de esta mugrosa enfermedad y que Dios la bendiga mucho y que salga adelante, va salir", comentó la primera actriz.