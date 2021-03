"Me gustó que Keno lo golpeara": Atleta de 'Exatlón' destroza a Pato Araujo en TV Azteca

Ciudad de México.- Tras salir de Exatlón y varias entrevistas en TV Azteca, una muy querida atleta de 'Héroes' dijo que le caía "muy mal" Pato Araujo, tras lo que no dudó en destrozar al capitán de 'Titanes', tachándolo de "hipócrita" y diciendo que le dio "gusto" cuando Keno Martell lo golpeó durante el 'Exabol'.

Doris del Moral ante su salida del reality deportivo, se presentó en Venga la Alegría y Al Extremo, en este último confesando que el esposo de Zudikey Rodríguez le caía "muy mal", pues lo consideraba un "hipócrita", hablando lo más sincera posible.

Doris fue cuestionada sobre quien era la persona más "hipócrita" dentro de la competencia, y que no soportaba, a lo que sin dudar dijo que Araujo era una persona que no toleraba y que se sentía feliz de que Martell le diera una golpiza en el 'Exabol'.

A mí la verdad me cae muy mal el Pato, la neta, me dio mucho gusto cuando Keno se lo golpeó, la neta", dijo Doris. "No era la única, a varias personas les cae mal", dijo el conductor.