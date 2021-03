Tras 'despido' de Televisa, Eduardo Yáñez llega a 'Hoy' con fuerte mensaje

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez una vez más se ve envuelto en polémica, pues además de asegurar que había sido despedido de una novela en Televisa por "pleitos" con el productor, ahora dicen que el actor demandó a los médicos que lo operaron de sus problemas renales, por lo que apareció en Hoy con un fuerte mensaje.

Después de que se dijera que Yáñez salió del melodrama Si Nos Dejan, se dijo que fue por problemas con producción, lo que él salió a desmentir confesando que era debido a que tenía fuertes dolores en el riñón por cálculos y debía ser operado.

Podría interesarte: "¡A comprar se ha dicho!": Eduardo Yáñez vende ropa incluyente a través de Internet

Ahora, pasó una situación similar, pues un medio dijo que el excompañero de Érika Buenfil demandó a sus doctores, lo que él dijo que eran puros "chismes", asegurando que nada de lo que no saliera de su boca eran puras mentiras, notándose bastante enojado.

Anda corriendo por ahí un rumor de que tengo un descontento con los médicos, que los tengo demandados, todo esto yo ya lo he dicho mil veces, mientras no salga algo de mi boca no es la verdad, es una lástima que pasen estas cosas, peor habrá medios que necesiten chismes para comer y se tiene que comprender también", dijo Yáñez.

Podría interesarte: Tras 'despido' de Televisa y problemas renales, polémico actor reaparece desde el hospital

Ante esto, Andrea Legarreta se mostró un tanto molesta y le ofreció una especie de consuelo al actor, pues le aseguró que ante el paro de cine, teatro y reuniones, el espectáculo está escaso de información, por lo que prefieren "inventar chismes".

Sabes qué mijo, ahorita no hay notas, no hay espectáculos, no hay cine, no hay teatros, entonces tienen que inventar chismes", expresó Legarreta.