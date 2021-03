Yordi Rosado estalla en Twitter y revela si este actor de Televisa llegó drogado a su entrevista

Ciudad de México.- Yordi Rosado por fin rompió el silencio y reveló si Fernando Carrillo alguna vez llegó drogado a su entrevista, luego de que él mismo confesara que en una ocasión le tocó entrevistar a un famoso que estaba en estado inconveniente.

Resulta que el expresentador de Unicable hace unos días tuvo una plática con Carlos Alazraki, quien le cuestionó sobre su entrevista más difícil de realizar y respondió que una vez un artista llegó bajo los influjos de alguna droga.

Luego de esta revelación, los usuarios de redes sociales comenzaron a sacar sus propias conclusiones y aseguraron que Rosado se refería al galán de Televisa.

Él mismo Carrillo lanzó un reto a través de sus perfiles y aseguró que daría 50 mil pesos de recompensa a quien comprobara que Yordi estaba hablando mal de él.

Ante esto, el conductor de La entrevista con Yordi aprovechó su cuenta de Twitter para estallar ante la polémica y revelar que no se refería a Carrillo, sin embargo, señaló que sí lo llegó a entrevistar pero esa plática sí fue publicada pues no hubo ningún contratiempo.

No sé por qué lo relacionaron con Fernando Carrillo, pero no, para nada, no tiene nada qué ver con Fernando Carrillo. La entrevista con él sí salió al aire, salió en otra plataforma (Unicable) y está buenísima, de hecho está muy divertida, ojalá que la puedan ver", contó.