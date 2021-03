¡Camilo en problemas! Ricardo Montaner le reclama por hacer esto con Evaluna

Ciudad de México.- Tal parece Camilo se metió en grandes problemas con su suegro, Ricardo Montaner, pues recientemente el intérprete de Tan Enamorados se mostró muy molesto públicamente y le reclamó severamente por haber hecho esto con su hija, Evaluna Montaner.

Una de las parejas más queridas del medio son los cantantes que ayer sacaron su tema en conjunto, Machu Picchu, pero hace poco se vieron en vueltos en problemas con el patriarca de la familia Montaner, el cual les reclamó esto.

Podría interesarte: Camilo 'rompe' redes al lanzar su nuevo sencillo con Evaluna, 'Machu Picchu'

View this post on Instagram

Horas después del estreno de su nueva canción, la pareja compartió un video en el que realizan la coreografía de esta, para que sus fans lo compartan en redes sociales con el #MachuPicchuChallenge. Precisamente eso fue lo que desató la ira de Ricardo, pues asegura que él les puso los pasos y en ningún momento le dieron crédito.

No me están dando crédito en la coreografía, me quejaré al sindicato", expresó Montaner.