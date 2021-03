¿Covid-19? Conductor de 'Hoy' revela que fea enfermedad lo alejó de Televisa

Ciudad de México.- En las últimas semanas las ausencias del programa Hoy han llamado mucho la atención de los espectadores, principalmente las de Galilea Montijo y Raúl 'El Negro' Araiza, siendo este último quien acaba de romper el silencio y decidió revelar la fea enfermedad que lo tuvo muy mal y alejado del matutino de Televisa.

Araiza hace una semana no estuvo presente varios días en el programa, por lo que no faltaron los rumores en los que se señalaba que era por un regreso a las adicciones y estaba en rehabilitación, mientras que otros dijeron que se había contagiado de coronavirus al igual que Montijo.

Ahora, 'El Negro' decidió acabar con todas las especulaciones y confesó que sí fue un problema de salud lo que lo alejó del programa, pues sus doctores le recomendaron descansar y someterse a una dieta estricta. El actor señaló que fue la gastroenteritis, la cual lo hizo sufrir mucho.

Tuve una gastroenteritis, pero pues me mandan ya sabes: a sobredosis y me mandan a cortarme un brazo, pero normal. No (descansé) mucho porque sí sufrí, porque sí me sentía mal. Pues oye, todos tenemos derecho a enfermamos, pero está bueno que pongan lo que sea", expresó Raúl.