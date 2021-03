¿Es su verdadero padre? Andrés García hace fuerte revelación de la infancia de Luis Miguel

Ciudad de México.- Tras las especulaciones respecto a que Luisito Rey no era realmente el padre de Luis Miguel, el actor Andrés García reveló que, debido a la cercanía que tuvo con el cantante desde su infancia, 'El Sol' llegó a cuestionarlo acerca del tema.

Fue en una entrevista que sostuvo con el programa Hoy en Televisa, donde Andrés hizo estas especulaciones y confesó algunos detalles de la charla que sostuvo con el intérprete de La Incondicional.

"Era un muchacho joven, tendría 16 o 17 años o 19, no me acuerdo, y me decía papá, y me dice un día muy serio: oye papá ¿no será que tú eres mi padre de verdad?. Yo me quedé anonadado", relató García.

Descartando ser padre del reconocido cantante, Don Andrés agregó:

Le dije: mira nene, porque siempre le dije nene de cariño, ¡ojalá fuera yo tu papá!".

En seguida, García aseguró que le contó a Luis Miguel algunos detalles del momento en que lo vio por primera vez. "Le dije: cuando yo ya te conocí, eras como un niño casi de brazos, chiquito, pues ya habías nacido, pero me sentiría muy orgulloso que hubieras sido mi hijo de verdad".

Para finalizar, el galán de telenovelas confesó su admiración y cariño por 'Luis Mi' a pesar de que en ocasiones asegura que lo hace enojar por las decisiones que toma.

Fuente: Agencia México